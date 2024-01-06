شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر لـ"مانشيت": الشركة المتحدة أعطت تجربة رائدة فى صناعة الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه تم منح 100 موقع وقناة تليفزيونية وجريدة تصاريح لتؤدي دورها المهني، موضحا أن الإعلام المصري متواجد وقوى في المنطقة وله تأثير.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامى جابر القرموطى، أن الشركة المتحدة أعطت تجربة رائدة في صناعة الإعلام، وتضع يدها على الثورة الرقمية الجديدة والذكاء الاصطناعي لتواكب العصر، لتصبح ذراعا قوية ومتينة، مشيرا إلى أن لدينا قناة وليدة تخاطب الخارج وأصبح لها مكانا.

ولفت رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أن قناة القاهرة الإخبارية تجربة رائدة ولا بد من دعمها لكي تستمر، واستبقت الأخبار في كثير من الأحيان خاصة في أحداث غزة والسودان.