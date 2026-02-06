والي النيل الأبيض يشيد بصندوق الأمم المتحدة للسكان

امتدح الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض الجهود الكبيرة التي يبذلها صندوق الأمم المتحدة للسكان في دعم برامج الرعاية الصحية الأساسية والحماية الاجتماعية بالولاية.

وأشار إلى التدخلات الملموسة للصندوق في المستشفيات ومراكز الرعاية الاجتماعية ، خاصة في مجالات الصحة الإنجابية وحماية الطفولة .

جاء ذلك في الاجتماع المشترك بأمانة الحكومة بربك مساء الخميس مع وفد صندوق الأمم المتحدة للسكان الزائر للولاية برئاسة المستر فابريزا المدير القطري للمنظمة د، بحضور الدكتور الزين سعد آدم وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية، والدكتور محمد بابكر بردسول مدير قطاع التنمية الاجتماعية ، وعدد من مديري الإدارات المختصة بوزارة الصحة .

وأكد الوالي أن ولاية النيل الأبيض في امسّ الحوجه لبرامج وتدخلات الصندوق في ظل الأعداد الكبيرة من الوافدين والنازحين الذين تستضيفهم الولاية جراء الحرب.

وشدد على التزام حكومته بمعالجة كافة العقبات التي تعترض عودة مكتب الصندوق لمزاولة نشاطه داخل الولاية .

من جانبه أوضح الدكتور الزين سعد آدم وزير الصحة والتنمية الاجتماعية أن اللقاء ناقش جملة من التحديات المرتبطة بصحة الأمهات والنساء في سن الإنجاب، إضافة إلى أوضاع مستشفيات النساء والتوليد بعد الحرب وتأثير موجات النزوح الكبيرة من الولايات المتأثرة بالحرب .