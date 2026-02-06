الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 6 فبراير 2026 01:09 مساءً - الأرصاد: حالة طقس سيئة وغير مستقرة خلال الأيام القادمة في السعودية احذروا “لسكان بعض المناطق”

أعلن مركز الأرصاد اليوم عن طقس المملكة العربية السعودية وقد شهد الطقس اليوم فرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية وأمطار شديدة مع رياح قوية وهذه الاضطرابات الجوية ستكون على بعض أجزاء من المملكة ومن الممكن أن تصل إلى مكة ولهذا أراد الكثير من المواطنين التعرف على أحوال الطقس اليوم.

طقس السعودية اليوم

حالة الطقس اليوم في السعودية لا تزال هناك فرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على بعض الأجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من هذه المناطق كذلك أجزاء من المنطقة الشرقية في حين أن السماء ستكون غائمة بشكل جزئي مع فرصة لهطول بعض الأمطار الخفيفة على أجزاء من منطقة الجوف والحدود الشمالية بالإضافة إلى أن الرياح السطحية النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

البحر الأحمر

الرياح السطحية في البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-42 كم/ساعة وهذا على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية تتحول فترة ما بعد الظهيرة جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ومن الممكن أن تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوين السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية، أما بالنسبة إلى ارتفاع الأمواج فهو من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف ومن الممكن أن يصل إلى أعلى من مترين مع تكوين السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج من الممكن أن يصل إلى مائج مع تكوين السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

في الخليج العربي الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تصل إلى 10-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون غربية بسرعة لا تقل عن 10-25 كم/ساعة وهذا على الجزء الجنوبي وارتفاع الأمواج من نصف المتر إلى متر وبالنسبة إلى حالة البحر خفيف الموج.

في الختام، نكون قد عرضنا حالة الطقس اليوم في المملكة العربية السعودية وفي الفترة الحالة ما زالت التقلبات الجوية موجودة ولهذا يجب على كافة المواطنين الحذر وعدم الخروج من البيت إلا للضرورة حتى لا تتعرض حياتهم إلى خطر.