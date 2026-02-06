شكرا لقرائتكم خبر رمزيات الامتنان تتجلّى في حفل الجائزة السعودية للإعلام… عرض مسرحي عالمي يستلهم تقدير ولي العهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء العرض، الذي قدّمته فرقة عالمية متخصصة في الفنون الأدائية المعاصرة، كلوحة بصرية متكاملة مزجت بين الأداء الحركي، والمؤثرات البصرية، والموسيقى التصويرية؛ ليترجم فلسفة الامتنان بوصفها قيمة راسخة في مسيرة التنمية الوطنية، ورسالة تقدير لكل صانع أثر في المشهد الإعلامي.
وتنقّلت اللوحات بين مشاهد تجسّد مسيرة الإعلام السعودي، وأخرى تستحضر روح المبادرة والابتكار، وصولًا إلى لوحة ختامية جسّدت الامتنان بوصفه رابطًا بين القيادة والإنسان والإنجاز.
اختيار فرقة عالمية لتقديم العرض عكس توجّه الحفل نحو مخاطبة العالم بلغة فنية مشتركة، مع الحفاظ على الهوية السعودية في المضمون والرسالة، حيث تداخلت العناصر البصرية المستلهمة من الثقافة الوطنية مع تقنيات الأداء الحديثة، في صياغة مشهد احتفالي يليق بمكانة الجائزة.
ويأتي هذا التوجّه الإخراجي انسجامًا مع روح الحفل التي قامت على الشكر والتقدير لكل من أسهم في تطور القطاع الإعلامي، من مؤسسات وأفراد ومبادرات، تأكيدًا على أن الإنجازات المتحققة هي نتاج دعم القيادة، وتمكينها، وثقتها بالكفاءات الوطنية.
كانت هذه تفاصيل خبر رمزيات الامتنان تتجلّى في حفل الجائزة السعودية للإعلام… عرض مسرحي عالمي يستلهم تقدير ولي العهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.