شكرا لقرائتكم خبر بأكثر من 5000 زائر.. وزارة الإعلام تختتم مساحة "جسر الإعلام" في المنتدى السعودي للإعلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت وزارة الإعلام مشاركتها عبر مساحة "جسر الإعلام" ضمن أعمال المنتدى السعودي للإعلام 2026، خلال الفترة من 2 حتى 4 فبراير الجاري، تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكّل".

وشكّلت مشاركة الوزارة نافذة إعلامية تفاعلية قدّمت للزوار تجربة نوعية جسّدت تحوّل الأفكار إلى ممارسات حيّة، والرسائل الإعلامية إلى أثر ملموس، والابتكارات الرقمية إلى تجارب واقعية، بما يُجسد التطور المتسارع الذي تشهده منظومة الإعلام الوطنية.

وشهد "جسر الإعلام"، الذي أُقيم على مدى ثلاثة أيام في منطقة بوليفارد 2030، حضورًا واسعًا تجاوز 5000 زائر، من بينهم أكثر من 1145 إعلاميًا محليًا ودوليًا، وتنظيم ما يزيد على 452 جولة تعريفية عبر مساحات الجسر، شملت مهتمين وممارسين وطلبة ومنسوبي أكثر من خمس جامعات من مختلف مناطق المملكة.

وقدّم الجسر تجربة إعلامية مبتكرة عبر أربع مساحات تفاعلية، من أبرزها مساحة "جسر المعرفة" التي وفّرت تجربة معرفية متكاملة، تضمنت عددًا من ورش العمل المتخصصة، من بينها ورشة "كيف تلمع على المسرح؟" قدّمتها الإعلامية فاطمة فهد، وورشة "حسابك الرقمي وسيلة إعلامية" قدّمها مدير عام قناة الثقافية مالك الروقي.

وتضمّن الجسر مساحة "اسأل الإعلام"، التي أتاحت تجربة معرفية مباشرة، مكّنت أكثر من 510 زوار من الاستفادة من استشارات إعلامية متخصصة، بمشاركة (11) خبيرًا وقائدًا في مجالات الإعلام والاتصال بوزارة الإعلام.

وبرزت مساحة "على الهواء"، التي أتاحت للزوار خوض تجربة أداء واقعية لعدد من الأدوار الإعلامية، شملت مذيع الأخبار، ومقدّم البودكاست، والمتحدث الرسمي، حيث سجلت المساحة أكثر من 2100 دقيقة بث ضمن تجربة محاكاة عملية لبيئة العمل الإعلامي.

فيما قدّمت مساحة "سعوديبيديا" تجربة تفاعلية لاختبار معرفة الزوار بالمعلومات الوطنية، من خلال محتوى منصة سعوديبيديا، عبر اختبارات وأسئلة معرفية قصيرة تغطي مجالات متنوعة.

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود وزارة الإعلام لتعزيز حضور التجارب الإعلامية التفاعلية لدى الزوار من المهتمين والممارسين وطلبة الجامعات في تخصصات الإعلام، وتسليط الضوء على أبرز مشروعات ومبادرات منظومة الإعلام، وبناء جسور تواصل فاعلة بين الإعلام والجمهور، بما يسهم في إثراء التجربة الإعلامية وفتح آفاق أوسع لصناعة الإعلام في المملكة.