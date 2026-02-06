شكرا لقرائتكم خبر محافظ الأحساء يزور عددًا من مراكز المحافظة.. ويدشّن مشاريع تنموية بقيمة 40 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتأتي هذه الزيارة ضمن جهوده لتعزيز التواصل مع الأهالي، ودعم خطط التطور العمراني، وتنفيذ الإستراتيجية الشاملة لتطوير البنية التحتية بما يواكب التمدد الحضري المتوازن.
ودشّن خلال جولته، المركز الحضاري وعددًا من المشاريع التنموية في عريعرة، بقيمة إجمالية بلغت 40 مليون ريال، والتي شملت تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق لتسهيل الحركة وتلبية احتياجات السكان، وإنشاء حدائق عامة وممرات مشاة لتوفير بيئة صحية وترفيهية، وافتتاح ميدان عام ليكون مركزًا للأنشطة المجتمعية والخدمات العامة.
والتقى عددًا من المواطنين واستمع لملاحظاتهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن القيادة الرشيدة -حفظها الله- حريصة على تلبية تطلعات المواطنين وتطوير الخدمات بما يعزز جودة الحياة ويواكب النمو العمراني في جميع أنحاء المحافظة.
وأعرب الأهالي عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ الأحساء على اهتمامه بالمتابعة الميدانية ودعمه المستمر للمشاريع التنموية التي تسهم في تطوير المراكز وتحقيق الاستدامة الحضرية.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الأحساء يزور عددًا من مراكز المحافظة.. ويدشّن مشاريع تنموية بقيمة 40 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.