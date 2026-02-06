شكرا لقرائتكم خبر 3 ملايين م³ يوميًا ورفع قدرات النقل 190٪ لاستدامة إمداد المياه بالمنطقة الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضحت الهيئة السعودية للمياه أن المنطقة الشرقية شهدت حزمة من المشروعات المائية التي أسهمت في تعزيز استدامة إمداد المياه، من خلال التوسع في قدرات الإنتاج، وتطوير أنظمة النقل، وزيادة سعات الخزن.

وبيّنت الهيئة أن هذه المشروعات رفعت إجمالي قدرات إنتاج المياه المحلاة في المنطقة الشرقية إلى 3 ملايين متر مكعب يوميًا، بدخول 3 منظومات إنتاج إلى الخدمة، شملت منظومة إنتاج الخبر (المرحلتان الأولى والثانية) بطاقة 840 ألف متر مكعب يوميًا، ومنظومة إنتاج الجبيل – المرحلة الرابعة بطاقة 400 ألف متر مكعب يوميًا، ومنظومة إنتاج الجبيل – المليون بطاقة مليون متر مكعب يوميًا.

وفي جانب النقل، أفادت الهيئة بأنه جرى تنفيذ وتوسعة أنظمة نقل المياه المحلاة لرفع القدرات التشغيلية إلى أكثر من 3.1 مليون متر مكعب يوميًا، عبر مشاريع ربط شملت أنظمة النقل من الخبر إلى الدمام، ومن الجبيل إلى مدن المنطقة الشرقية، ومن الخبر إلى الهفوف بمحافظة الأحساء، إضافة إلى مدينة الملك سلمان للطاقة، ما أسهم في رفع قدرات النقل بنسبة 190٪ مقارنة بالقدرات السابقة.

وأوضحت الهيئة أنه جرى إنشاء وتطوير خزانات للمياه المحلاة رفعت سعات التخزين في المنطقة الشرقية بنسبة 140٪، بما يدعم استدامة الإمداد خلال فترات الذروة، ويعزز جاهزية المنظومة المائية لمواجهة المتغيرات التشغيلية.

واعتمدت الهيئة خططًا متقدمة للمناورات التشغيلية، شملت تطبيق الضخ العكسي في عدد من أنظمة نقل المياه، بما يضمن مرونة تشغيلية أعلى واستدامة وصول المياه للمستفيدين في مختلف الظروف.

إضافة إلى ذلك، جرى تنفيذ حلول تشغيلية داعمة خلال حالات الطوارئ، لتعزيز موثوقية الإمداد المائي وضمان استمراريته دون انقطاع.

وأكدت الهيئة أن هذه المشروعات تخدم مدن صفوى، ورأس تنورة، والقطيف، وسيهات، والدمام، والظهران، والخبر، والأحساء ومدينة الملك سلمان للطاقة، وتأتي ضمن جهودها المستمرة لضمان استقرار إمدادات المياه ورفع مستوى الاعتمادية لخدمات المياه المقدمة للمستفيدين.