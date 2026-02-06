سعر اليورو مقابل الدولار يشهد إشارات إيجابية خجولة تكبح هبوطه – توقعات اليوم – 06-02-2026

يشهد زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) تداولات متذبذبة تميل إلى السلبية خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، في ظل استقراره دون مستوى المقاومة 1.1800، ما يعكس استمرار الضغوط البيعية على حركة الزوج، ويأتي هذا الأداء الضعيف مع بقاء التداولات دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يشكل مقاومة ديناميكية تحد من أي محاولات ارتداد قوية، بالتزامن مع سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير.

ورغم ذلك نلاحظ في الخلفية توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة الإيجابية، بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، في محاولة واضحة لتصريف هذا التشبع البيعي، وهو ما قد يحد من وتيرة الهبوط ويدعم تحركات عرضية أو ارتداداً محدوداً خلال الفترة القريبة.

بناءاً على ما سبق تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي بتداولاته اللحظية القادمة، خاصة طيلة استقراره دون المقاومة المذكورة 1.1800، ليستهدف مستوى الدعم التالي له عند سعر 1.1730.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1730 ومستوى المقاومة 1.1850.

توقعات السعر لهذا اليوم: هابط