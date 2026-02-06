سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يتلقى بعض الدعم – توقعات اليوم – 06-02-2026

تراجع سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من الزوج لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ دخولها في مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة الزوج، ما يشير إلى تراجع سريع للزخم السلبي المحيط بالزوج، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعد قوية على المدى القصير، مع استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي الزوج على المدى القريب.