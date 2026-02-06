الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 6 فبراير 2026 08:24 صباحاً - بداية من 250 ريال.. هذه أسعار تذاكر “ليلة رابح صقر” في الرياض

إن الشركة المنظمة لحفل الفنان رابح صقر المنتظر في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية قد تطرحت تذاكر الحجز الإلكتروني للجمهور، واليوم من خلال موقع لحظات نيوز باقة من المعلومات حول تلك الليلة الحافلة، مع العلم أن يحيي رابح صقر، حفل جلسات موسم الرياض، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.

أسعار تذاكر ليلة رابح صقر

الجدير بالذكر أن أسعار تذاكر حفل رابح صقر، بين الفئات السعرية التالية: (250 ريال سعودي، 350 ريال سعودي، 450 ريال سعودي، 800 ريال سعودي، 1000 ريال سعودي، 1200 ريال سعودي)، ويكون رابح صقر مستعد من أجل إحياء حفل غنائي على مسرح محمد عبده يوم 29 نوفمبر المقبل وهذا ضمن سلسلة حفلات جلسة موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

إن معرفة أسعار حفل رابح صقر من الأمور المهمة التي يرغب عدد كبير من الناس، فأخبار الفن تُحيي الروح ولو كنت تريد الاطلاع على المزيد من الأخبار فسيكون موقعنا أو موقع لحظات نيوز موفيين لكم كافة الأخبار.