الذهب يرتفع بأكثر من 2.5% ليقترب من 5,000 دولار مرة أخرى

•الدولار الأمريكي يتخلي عن ذروة أسبوعين مقابل سلة من العملات

•السوق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2.5% بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت بالأمس ،لتقترب مرة أخرى من التداول فوق حاجز 5,000 دولاراً للأونصة ، مع نشاط عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ،في ظل التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.



ويدعم هذا الارتفاع أيضاً ،تراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية،مع انتظار المستثمرين الحصول على المزيد من الأدلة حول مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 2.65% إلى (4,903.08$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,778.06$) ، وسجلت أدنى مستوي عند ( 4,655.40$).



•عند تسوية الأسعار يوم الخميس، فقدت أسعار الذهب نسبة 3.6% ،في أول خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب حالة الحذر التي لا تزال تسيطر على أسواق المعادن والسلع العالمية.



محادثات عمان

تترقب الأسواق العالمية ببالغ القلق انطلاق جولة محادثات حاسمة بين الولايات المتحدة و إيران في العاصمة العُمانية مسقط، وسط أجواء تسيطر عليها نذر المواجهة؛ إذ تكتسب هذه المفاوضات طابعاً مصيرياً بعد إصدار واشنطن تحذيراً عاجلاً طالبت فيه رعاياها بمغادرة الأراضي الإيرانية فوراً.



هذا التصعيد الدبلوماسي غير المسبوق يضع محادثات عُمان في خانة 'الفرصة الأخيرة' لنزع فتيل صراع عسكري وشيك، مما تسبب في حالة من الارتباك في الأسواق العالمية التي بدأت في تسعير مخاطر تعثر المسار الدبلوماسي وانعكاساته الحادة على أمن الطاقة والاستقرار الجيوسياسي.



وفى وقت سابق هذا الأسبوع ، إعلان الجيش الأمريكي ، عن إسقاط طائرة إيرانية مسيرة اقتربت 'بشكل عدائي' من حاملة الطائرات 'أبراهام لينكولن' أثناء تواجدها في بحر العرب.



وأفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن المسيرة اقتربت 'بمنحى عدائي' ونوايا غير واضحة من حاملة الطائرات التي كانت تبحر على بعد 500 ميل من السواحل الإيرانية، متجاهلةً إجراءات خفض التصعيد والتحذيرات المتكررة.



وفي المقابل، وصفت وسائل إعلام إيرانية رسمية تحليق المسيرة بأنه 'مهمة استطلاع قانونية وروتينية' في مياه دولية، مؤكدةً نجاحها في نقل الصور والبيانات قبل انقطاع الاتصال بها.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بحوالي 0.2% ،ليتخلي عن أعلى مستوى في أسبوعين ،في طريقه صوب تكبّد أول خسارة خلال الجلسات الثلاثة الأخيرة ،عاكساً تباطؤ مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح، تراجعت مستويات الدولار الأمريكي في ظل تقلبات حادة تهيمن حالياً على معظم أسواق المال العالمية،ومع انتظار المستثمرين الحصول على المزيد من الأدلة حول مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.



الفائدة الأمريكية

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع مارس مستقر عند 77% ،و تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس عند 23%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



توقعات حول أداء الذهب

قال المحلل الاستراتيجي لأسواق المال "إيليا سبيفاك": يبدو أن الإقبال على المخاطرة قد تراجع، وانخفضت أسعار الأسهم، ومن الواضح أننا نشهد انهياراً حاداً في سعر البتكوين.



وأوضح سبيفاك :هناك دلائل كثيرة تشير إلى ضعف معنويات المخاطرة بشكل عام. وفي ظل هذه الظروف، يحافظ الذهب على استقراره نسبياً، بينما يتراجع سعر الفضة تحت وطأة النفور من المخاطرة فى المعادن الصناعية.

وقالت سوني كوماري، محللة الأسواق في بنك إيه إن زد :شهدت أسعار المعادن النفيسة هبوطًا حادًا أمس، وهي الآن ترتد مجددًا، لذلك لا يمكن القول إن شيئًا جوهريًا قد تغيّر بين ليلة وضحاها.



وأضافت كوماري :يأتي التصحيح في أسعار الذهب والفضة في توقيت مناسب، قبيل عطلة رأس السنة الصينية، ما قد يدفع المستهلكين الصينيين إلى زيادة عمليات الشراء. ومع ذلك، قد تستمر التقلبات على المدى القريب إلى أن يتم تفكيك بعض المراكز الضعيفة.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الخميس بنحو 4 طن متري،فى ثالث انخفاض يومي على التوالي، لينزل الإجمالي إلى 1,077.95 طن متري،والذي يعد أدنى مستوى منذ 15 يناير الماضي.



نظرة فنية

