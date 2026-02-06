سعر البلاتين يتكبد خسائر إضافية– توقعات اليوم 6-2-2026

واصل سعر البلاتين تشكيله لموجات تصحيحية هابطة منذ تداولات يوم أمس نتيجة للثبات السلبي المتكرر دون الحاجز الإضافي المستقر عند 2245.00$ لنلاحظ تسلله دون الدعم الأولي المستقر عند 1950.00$ وملامسته خلال تداولات هذا الصباح لمستوى 1820.00$.

الارتداد الإيجابي الحالي لن يكفي لتأكيد استعادة السعر للسيناريو الصاعد, فالثبات المتكرر دون الحاجز المذكور سابقا وباستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي قد يدفع بالسعر لتقديم تداولات تصحيحية جديدة ليحاول الوصول من خلالها نحو 1780.00$ ومن ثم ليهدد ثبات الدعم التالي المستقر عند 1740.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1780.00$ و 2070.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز