توقعات طقس السعودية اليوم الاثنين 19/8/2026 وغدا 20 اغسطس

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 6 فبراير 2026 11:15 صباحاً - من خلال التعرف على طقس السعودية اليوم، يمكننا أن نشير إلى أن المملكة العربية السعودية تعتبر واحدة من أكثر الدول التي تهتم بحالة الطقس لديها، حيث إن التعرف على تلك الحالة يساعد على توفير نوع من التعرف على العديد من الأمور التي ترتبط بكافة الأنشطة الاقتصادية، لذلك سوف نتعرف من خلال موقع لحظات نيوز على ملامح الطقس في السعودية اليوم.

طقس السعودية اليوم

وفقًا لما قد تم الإعلان عنه من خلال المركز الوطني للأرصاد، يمكننا أن نشير إلى أن حالة الطقس تشير إلى استمرار سقوط الأمطار ونزول كميات من البرد الذي سوف يؤثر بالسلب على الرؤية الأفقية.

وإن الذي سوف يزيد الأمر سوء هو وجود الكثير من السحب الرعدية، بالإضافة إلى وجود كميات كبيرة من الضباب في العديد من المناطق، حيث يمكن أن يؤثر ذلك بالسلب على الكثير من الجوانب.

حالة الرياح على المسطحات المائية

وقد أكمل المركز الوطني للأرصاد توضيح الحالة المناخية عبر المسطحات المائية، وقال أن الرياح على البحر الأحمر يمكن أن تصل سرعتها إلى 50 كيلو متر في الساعة الواحدة، أما بالنسبة لارتفاع الأمواج سوف يتراوح بشكل عام ما بين نصف متر إلى مترين.

أما بالنسبة للخليج العربي، فإن الرياح سوف تكون عليه جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة يمكن أن تصل إلى 35 كيلو متر للساعة، أما ارتفاع الموج يمكن أن يصل إلى متر ونصف.

درجات الحرارة المتوقعة على المدن السعودية

يمكن التعرف على حالة الطقس في المدن السعودية بشكل منفرد من خلال ما يلي:

المدينة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى الرطوبة الظاهرة المناخية أبها 28 17 95 أمطار/ضباب بريدة 47 31 30 غائم جزئي تبوك 40 27 35 صحو جدة 40 31 80 سحب رعدية حائل 43 30 45 سحب رعدية ممطرة الدمام 46 31 95 ضباب الرياض 46 31 30 رياح نشطة المدينة المنورة 45 33 45 سحب رعدية ممطرة مكة 44 32 70 سحب رعدية ممطرة نجران 39 27 50 سحب رعدية ممطرة عرعر 43 28 25 صحو سكاكا 43 27 25 صحو جازان 34 29 90 أمطار غزيرة الباحة 27 18 85 أمطار/ضباب الخرج 47 32 30 رياح نشطة الدوادمي 45 30 25 غائم جزئي شرورة 43 29 65 سحب رعدية ممطرة المجمعة 47 30 25 غائم جزئي وادي الدواسر 46 31 35 سحب رعدية ممطرة

يمكننا أن نشير إلى أن المركز الوطني للأرصاد يعتبر من أهم المنظمات السعودية، والتي يتم من خلالها التعرف على حالة الطقس بسهولة، حيث يعتبر ذلك المركز هو المزود بأحدث الأجهزة والأساليب التي يمكن من خلالها التعرف على حالة الطقس بشكل مميز وسريع.