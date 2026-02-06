الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 6 فبراير 2026 12:03 مساءً - بتأشيرة منتهية | تحذيرات عاجلة صارمة للعامل الوافد في السعودية.. الجوازات توضح

يحرص جميع الأشخاص الوافدين بأراضي المملكة العربية السعودية على معرفة اللوائح والقرارات الخاصة بالعقوبات التي تُطبقها الجوازات عليهم، فيعرض موقع لحظات نيوز هذا الأمر.

قامت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بالإشارة إلى الكثير من العقوبات المُشددة، والتي يتم فرضها على الأفراد المقيمين الذين يحملون تأشيرة لغير العمل ومنتهية.

كذلك أكدت الجوازات على أن الوافدين ينبغي عليهم الالتزام بتاريخ صلاحية التأشيرة، والمغادرة فور انتهائها؛ لأن من يتأخر في الرحيل يُفرض عليه غرامة.

في حال كانت المخالفة من قِبل المواطن السعودي فيتم سداد غرامة تبدأ من 10 آلاف ريالًا بالمرة الأولى، و20 ألف ريالًا بالمرة الثانية، وإذا تكررت للمرة الثالثة يتم سداد 30 ألف ريالًا.

إذا كانت المخالفة من قِبل المقيم فيتم سداد 10 آلاف ريالًا للمرة الأولى أو الحبس لمدة شهر كامل، وفي بعض الحالات يمكن تطبيق العقوبتين مع إنهاء الوضع وترحيل المخالفين.

غرامة تأخير تمديد تأشيرة الزيارة في السعودية

أشارت هيئة الجوازات في المملكة العربية السعودية إلى أنه في حال انتهاء التأشيرة الخاصة بالزائر أو المقيم في الدولة ولم يغادر، فسوف يتم فرض غرامة مالية عليه، والتي قد تصل قيمتها إلى 15 ألف ريالًا سعوديًا، بجانب الترحيل الفوري إلى خارج حدودها.

