“مستشفى الزمالك” تحرم الفريق من 12 لاعباً أمام زيسكو في الكونفدرالية

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أزمة غيابات طاحنة قبل مواجهته المرتقبة أمام زيسكو يونايتد الزامبي، المقرر إقامتها في الثالثة عصر الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدخل “الفارس الأبيض” اللقاء منقوصاً من قوة ضاربة متمثلة في 12 لاعباً، تنوعت أسباب غيابهم بين الإصابات الفنية وعدم الجاهزية، وهم:

للإصابة : (عمر جابر، محمود جهاد، أحمد ربيع، سيف الدين الجزيري، أحمد فتوح، عمرو ناصر، شيكو بانزا، خوان بيزيرا، وعبد الله السعيد).

لعدم الجاهزية : محمود بنتايك.

لأسباب فنية: محمد عواد وسيف فاروق جعفر.

قائمة الزمالك الاضطرارية في زامبيا

رغم النقص العددي، ضمت القائمة المسافرة إلى زامبيا مجموعة من العناصر الشابة والوجوه الجديدة لمحاولة العودة بنتيجة إيجابية:

حراسة المرمى : محمد صبحي، مهدي سليمان، محمود الشناوي.

الدفاع : محمود “الونش”، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، أحمد خضري، السيد أسامة، محمد إبراهيم، بارون أوشينج.

الوسط : محمد شحاتة، أحمد حمدي، محمد حمد، محمد السيد، يوسف “فرنسي”، أحمد “إيشو”، آدم كايد، أحمد شريف.

الهجوم: ناصر منسي، عدي الدباغ.

تفاصيل المباراة

المباراة : زيسكو يونايتد × الزمالك.

التوقيت : الأحد، 8 فبراير 2026 – 3:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

الملعب : استاد “ليفي مواناواسا” (زامبيا).

المناسبة: الجولة الخامسة – دور المجموعات (الكونفدرالية الأفريقية).

تضع هذه الغيابات الجهاز الفني في اختبار صعب، لكنها في الوقت ذاته تفتح الباب أمام عناصر مثل عدي الدباغ ويوسف فرنسي وإيشو لإثبات جدارتهم في التشكيل الأساسي، خاصة في ظل الاعتماد على “الونش” و”عبد المجيد” لترميم الدفاع أمام طموح الفريق الزامبي على أرضه.