تصفية بالجملة في سوق الكريبتو: لماذا انهار البيتكوين والعملات البديلة بهذه الحدة؟

تراجع سوق العملات الرقمية بقوة يوم أمس الخميس في موجة هبوط حادة أخرجت سعر البيتكوين من أي مزاج صعودي واضح.

حيث انخفض سعر العملة بأكثر من 50% مقارنة بقمتها المسجلة في أكتوبر، وخلال 24 ساعة فقط هبطت من 77,000 دولار إلى نحو 60,000 دولار في واحدة من أسوأ جلساتها اليومية.

وامتدت الخسائر إلى العملات البديلة، حيث سجّلت بعض العملات الرقمية انخفاضات قارب 20% مثل XRP، بينما بلغت قيمة التصفيات في يوم واحد حوالي 2.6 مليار دولار، مع تصفية ما يقرب من 600 ألف متداول وفق بيانات “CoinGlass”.

وفقا لتفسير نشرة “Kobeissi”، فإن الأساسيات في سوق الكريبتو لم تتغير جذريا رغم الانخفاض الكبير، لكن السبب الحقيقي يعود إلى صدمة سابقة في 10 أكتوبر عندما تمّت تصفية أكثر من 19 مليار دولار من المراكز.

As of 8:00 AM ET today, Bitcoin has officially erased its post-election rally.



Yet, over the last 60 days, the fundamental picture for crypto is actually vastly unchanged.



This is why many investors are confused.



Why is crypto crashing if the fundamental picture is unchanged? pic.twitter.com/ymSpzDwfhj — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) February 5, 2026

ووفقا للنشرة، كان ذلك اليوم نقطة تحول هيكلية أضعفت بنية السوق وكَسرت المعنويات.

وتوضح نشرة “Kobeissi” أيضا أن الفترة بين 15 نوفمبر و15 يناير بدت ظاهريا مستقرة ضمن نطاق سعري، لكنها شهدت موجات تصفية متقطعة وفجوات صعود وهبوط، ما اعتبر علامة على خلل في البنية السوقية.

كما تشير النشرة إلى وجود حلقة سلبية متكررة تسببت في تصفيات أدت في النهاية إلى تدهور المعنويات، ثم تدهور هذه المعنويات يسرّع التصفيات.

ومنذ 24 يناير وحده، تمّت تصفية نحو 10 مليار دولار من المراكز، وهو ما يعادل قرابة 55% من رقم 10 أكتوبر القياسي، بما يدعم فكرة الهبوط الهيكلي لا مجرد تصحيح عابر.

ويضيف التحليل أن ضغط البيع امتد إلى فئات عملات رقمية أخرى، وأن عمق السوق لدى البيتكوين—أي السيولة القادرة على امتصاص الأوامر الكبيرة—لا يزال أقل بأكثر من 30% من ذروة أكتوبر.

وذكرت النشرة أن آخر مرة وصلت فيها مؤشرات العمق لهذه المستويات كانت بعد انهيار منصة FTX في 2022.

كما رجّحت أن جلسة الهبوط العنيفة تضمنت بيع كبير أو تصفية لمركز ضخم من جهة مؤسساتية أو لاعب كبير، بالنظر إلى سرعة وحجم الحركة.

أما عن سؤال “متى القاع؟”

فيجيب تحليل “Kobeissi” إن القاع لن يتضح إلا عندما تعود السيولة الهيكلية إلى السوق، عبر مزيج من هبوط حاد يطرد الرافعة المالية الزائدة (Capitulation) وتحوّل المعنويات إلى أقصى درجات التشاؤم.

