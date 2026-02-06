تابع الان خبر لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية تزور مجلس النواب المصري لتعزيز التعاون المشترك حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أجرى وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية في مجلس الشورى السعودي زيارة رسمية إلى مقر مجلس النواب المصري بالقاهرة، برئاسة عضو مجلس الشورى ورئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي، حيث التقى بعدد من رؤساء اللجان النوعية، وذلك في إطار دعم العلاقات البرلمانية وتعزيز التنسيق المؤسسي بين البلدين الشقيقين.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في مختلف المجالات، مع التركيز على توسيع آفاق التعاون البرلماني والتشريعي بين مجلس الشورى السعودي ومجلس النواب المصري، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العمل العربي المشترك.

وشهد الاجتماع حضور عدد من القيادات البرلمانية المصرية، من بينهم النائب الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائب سامح شكري رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والنائب طارق شكري رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، والنائب محمد أبو هملية رئيس لجنة الشؤون العربية، إلى جانب النائب الدكتور عمرو الورداني رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف.

وفي سياق الزيارة، شارك وفد مجلس الشورى في جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري، حيث رحّب رئيس المجلس المستشار هشام بدوي بالوفد السعودي، مؤكدًا حرص البرلمان المصري على تعزيز التعاون البرلماني مع مجلس الشورى برئاسة معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

كما التقى الوفد بالأمين العام لمجلس النواب المصري النائب أحمد مناع، الذي استعرض آلية عمل الأمانة العامة، ودور اللجان المتخصصة، ونظام عقد الجلسات، وآليات اتخاذ القرار داخل المجلس، بما يسهم في تبادل الخبرات البرلمانية.

ومن جانب آخر، شملت الزيارة جولة في العاصمة الإدارية للتنمية الإدارية، اطّلع خلالها أعضاء الوفد على تجربة مصر في تنفيذ المشروعات الكبرى، بما في ذلك المجمعات الحكومية والسكنية، ودور البرلمان المصري في الجوانب التشريعية والرقابية لدعم استدامة هذه المشروعات وتعظيم أثرها التنموي.

وضم وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية كلًا من: معالي عقلاء العقلاء، والدكتورة آمال الشيخ، وخالد السيف، وخالد آل غرير، وطارق فقيه، والدكتور فيصل البواردي، والدكتور ياسر حافظ.