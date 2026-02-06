تابع الان خبر مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي ينظم ماراثون اقرأ 2026 في محافظة البحيرة المصرية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - انطلق ماراثون اقرأ 2026 في مكتبة مصر العامة بمحافظة البحيرة بجمهورية مصر العربية، بتنظيم من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، ويستمر حتى 7 فبراير الجاري، بمشاركة ثقافية واسعة تمثلت في 14 دولة عربية، من بينها المملكة العربية السعودية، في إطار تعزيز التعاون الثقافي العربي المشترك.

ويأتي تنظيم ماراثون اقرأ 2026 ضمن أبرز الفعاليات الثقافية الداعمة لنشر ثقافة القراءة في العالم العربي، حيث يسعى إلى تحفيز مختلف الفئات العمرية، من الأطفال والشباب إلى كبار السن، على الإقبال على القراءة، وتنمية الوعي المعرفي، إلى جانب دعم الحراك الثقافي وتشجيع التفاعل المجتمعي مع الأنشطة المعرفية.

ويجسد هذا الحدث الثقافي دور مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي في دعم المبادرات الفكرية والمعرفية خارج المملكة، وتأكيد حضوره في المشهد الثقافي العربي، بما يسهم في ترسيخ القراءة بوصفها أداة أساسية للتنمية وبناء المجتمعات.