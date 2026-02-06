الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 6 فبراير 2026 04:09 مساءً - الموارد البشرية تحذر من هذا الامر وتوضح ما هي أسباب عدم أهلية الضمان الاجتماعي 1447

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقوم بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في المملكة العربية السعودية، وواحدة من أهم هذه البرامج هو برنامج الضمان الاجتماعي المطور، لذلك إليكم الموارد البشرية تحذر من هذا الامر وتوضح ما هي أسباب عدم أهلية الضمان الاجتماعي، لذلك يمكنك عن طريق موقع لحظات نيوز التعرف على ما هي أسباب عدم أهلية الضمان الاجتماعي المطور.

ما هي أسباب عدم أهلية الضمان الاجتماعي المطور

هناك بعض الأسباب التي تكون السبب الأساسي والواضح في عدم أهلية الضمان الاجتماعي المطور، وهذه الأسباب تتمثل في الآتي:

واحدة من أسباب عدم أهلية الضمان الاجتماعي المطور هي كتابة بعض البيانات الشخصية بطريقة خاطئة في الاستمارة الخاصة بالتقديم.

إن كان المتقدم يتملك إلى أي من العقارات التي يتم تسجيلها باسمه.

إذا كان المواطن يمتلك سيارة حديثة.

إذا كان المواطن يحصل على دخل شهري بقيمة تتجاوز 4 آلاف ريال سعودي.

إذا كان المواطن مقيم خارج أراضي المملكة العربية السعودية، وذلك لمدة تتجاوز العام الواحد.

إذا دخل المستفيد السجن في أي حالة من الحالات الخاصة بالجريمة.

إذا تم إثبات إن المواطن المتقدم غير حاصل على الجنسية السعودية.

طرق التواصل مع الضمان الاجتماعي المطور

هناك بعض الخطوات التي تقوم بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، عن طريق الضمان الاجتماعي المطور، وهذه الطرق بهدف الحصول استقبال الكثير من الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالمستفيدين، وهذه الطرق تتمثل في الآتي:

يمكنك التواصل مع الضمان الاجتماعي المطور من خلال الموقع الرسمي الخاص عن طريق الرابط الإلكتروني التالي ” من هنا “.

يمكنك التواصل مع الضمان الاجتماعي المطور عن طريق الرقم الهاتف الموحد من خلال الاتصال على الرقم التالي 19911.

قم بالدخول على الصفحة الرسمية على منصة إكس للضمان الاجتماعي المطور من خلال النقر على الرابط الإلكتروني التالي ” من هنا “.

ادخل على الصفحة الرسمية الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور على تطبيق فيس بوك من خلال الضغط على الرابط الإلكتروني ” من هنا “.

الضمان الاجتماعي يهدف على إلى تقديم أفضل معيشة للمواطنين في المملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق تقديمها لأفضل الخدمات للمواطنين، لذلك فقد قمنا بالتعرف على ما هي أسباب عدم أهلية الضمان الاجتماعي المطور، وقمنا أيضًا بتوضيح بعض طرق التواصل مع الضمان الاجتماعي للتعرف على أهلية الضمان الاجتماعي.