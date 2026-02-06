توقعات طقس السعودية اليوم الاثنين 2972026 توقعات طقس اليوم المركز الوطني للأرصاد

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 6 فبراير 2026 04:09 مساءً - هناك الكثير من الراغبين في الاطلاع على توقعات طقس السعودية اليوم الاثنين 2972026، وذلك في إطار أن الطقس غير مستقر بها، حيث إن الأجزاء الجنوبية الغربية متأثرة وغير مستقرة، مع احتمالية سقوط الأمطار، من خلال جريدة لحظات نيوز وعليه نتعرف من خلال هذا المقال على توقعات اليوم.

المركز الوطني للأرصاد

تم الكشف من قِبل الأرصاد الجوية على حالة الطقس اليوم التاسع والعشرين من يوليو عام 2026م، حيث إن الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية في حالة عدم استقرار، فالسحب الركامية الرعدية لها طابع صيفي، وهي ستعمل بدورها على سقوط الأمطار.

تأثير الطقس على مرتفعات جازان وعسير والباحة

استكمالًا للاطلاع على توقعات طقس السعودية اليوم الاثنين 2972026 نذكر أن السحب الركامية الرعدية ستتكاثر على طول المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودية، وذلك يومي الإثنين والثلاثاء.

حيث إن تلك السحب تشمل مرتفعات جازان، عسير، والباحة، ويُذكر أن الأمطار تتساقط على هيئة زخات رعدية تختلف في شدتها، فهي قد تكون غزيرة في بعض الأحيان ومترافقة مع زخات من البرد في أحيان أخرى، كما يجب العلم أنه هناك احتمالية عالية لتشكل السيول وأيضًا جريان الأودية.

حقيقة استمرار الأمطار حتى نهاية الأسبوع

من خلال الوصول إلى توقعات طقس السعودية اليوم الاثنين 2972026 نذكر أنه بالنسبة إلى توقعات الأسبوع الحالي فمن المتوقع أن تزداد المؤشرات على أن يستمر تدفق الرطوبة المدارية نحو القطاع الجنوبي الغربي من المملكة العربية السعودية.

وعليه فإن استمرار تشكل السحب الركامية الرعدية مع هطول الأمطار سيظل حتى نهاية الأسبوع على أقل تقدير.

تحذيرات خلال الحالة الماطرة

وصولًا إلى معرفة توقعات طقس السعودية اليوم الاثنين 2972026 نذكر أنه هناك بعض التحذيرات التي يجب الأخذ بها خلال تأثير الحالة الماطرة التي تحدثنا عنها، والتي تتمثل في الآتي:

يجب الحذر من شدة العواصف الرعدية والصواعق أيضًا.

كما يجب أخذ الحيطة من خطر تسكل السيول النابع من غزارة الأمطار.

الرياح الهابطة الشديدة التي قد ينتج عنها عواصف ترابية محلية.

درجات الحرارة المتوقعة في السعودية اليوم

يمكننا الاطلاع على درجات الحرارة المتوقعة اليوم في بعض المناطق من المملكة العربية السعودية من خلال الآتي:

في مدينة الرياض: العظمى 42 والصغرى 30.

في مكة المكرمة: العظمى 42 والصغرى 31.

في المدينة المنورة: العظمى 41 والصغرى 29.

في الأحساء: العظمى 47 والصغرى 34.

في الباحة: العظمى 42 والصغرى 17.

في المجمعة: العظمى 41 والصغرى 27.

في جدة: العظمى 40 والصغرى 33.

في مدينة أبها: العظمى 28 والصغرى 17.

في مدينة العلا: العظمى 41 والصغرى 30.

في مدينة القريات: العظمى 39 والصغرى 23.

في مدينة سكاكا: العظمى 40 والصغرى 28.

في نهاية الاطلاع على توقعات طقس السعودية اليوم الاثنين 2972026 نذكر أن المركز الوطني للأرصاد الجوية تؤكد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية الغزيرة، لذلك يجب الحذر خاصةً لمن يسكنون في أجزاء من عسير والباحة وجازان.