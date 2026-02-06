انت الان تتابع خبر السامرائي والسفير التركي يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للتحالف ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي، استقبل سفيرَ الجمهورية التركية لدى العراق أنيل بورا إنان، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات".

وتابع ان "اللقاء تناول تطورات الأوضاع في المنطقة، وأهمية دعم مسارات الاستقرار وتعزيز التنسيق السياسي والدبلوماسي بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في ترسيخ علاقات التعاون بين العراق وتركيا على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة".