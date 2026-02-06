شكرا لقرائتكم خبر "أرويا كروز" تستعد لتدشين موسمها الأول المنتظر لرحلاتها في الخليج العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وستبدأ "أرويا" الإبحار في الخليج العربي يوم 21 فبراير 2026، وحتى 8 مايو 2026, وستوفّر لضيوفها تجاربَ تتميز بهوية "أرويا" المتجسدة في مفهوم "رحلات كروز استثنائية ذات ملامح عربية" حيث تمزج بين أصالة الثقافة السعودية ومعايير الرحلات البحرية السياحية العالمية؛ لاستكشاف الخليج العربي بأسلوب نابض وحيوي، من خلال تجارب طعام متنوعة، وعروض ترفيهية مستوحاة من الثقافة العربية، إلى جانب عروض عالمية.
وقال الرئيس التنفيذي لـ"كروز السعودية" والرئيس المكلف لـ"أرويا كروز" لارس كلاسن: "يُمثّل إطلاق موسم رحلات الخليج العربي مرحلة محورية تؤكد التزامنا بتطوير منظومة متكاملة للرحلات البحرية السياحية في المنطقة، ويعزز الدور المحوري لأرويا كروز بوصفها ركيزة أساسية في السياحة الإقليمية، من خلال تجارب استثنائية تجسّد الهوية العربية الأصيلة".
