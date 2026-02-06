الاقتصاد

سعر سهم أريستا نيتورك (ANET) يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 06-02-2026

2026-02-06 13:56PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يشهد سعر سهم UiPath, Inc (PATH) تداولات متذبذبة في آخر جلستين له، ليحاول السهم تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بكسر خط اتجاه صاعد على المدى القصير.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 13.90$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 10.50$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

