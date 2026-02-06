الاقتصاد

دوج كوين (DOGEUSD) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل – 06-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • دوج كوين (DOGEUSD) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل – 06-02-2026 1/2
  • دوج كوين (DOGEUSD) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل – 06-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن دوج كوين (DOGEUSD) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل – 06-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-06 13:57PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

عاود سعر سهم سيسكو CISCO SYSTEMS, INC (CISCO) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى الدعم 80.00$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 85.75$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا