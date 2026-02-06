مؤسس منصة “HEX”: البيتكوين بلغ مرحلة النضج…والإيثيريوم تمتلك الأفضلية التقنية

علّق “ريتشارد هارت”، مؤسس منصة HEX، على موجة الهبوط الحادة في سوق العملات الرقمية مؤكدا أنه لا يرى البيتكوين أفضل عملة في السوق، واعتبر أن مشاريع أخرى مرشحة لتجاوزها، وعلى رأسها الإيثيريوم التي أسسها “فيتاليك بوتيرين”.

واستند “هارت” إلى مفهوم منحنى S الذي يوضح مراحل تبنّي التقنيات والمنتجات بمرور الوقت، مدعيا أن البيتكوين وصلت منذ سنوات إلى قمة منحناها، أي إلى مرحلة النضج.

I've been telling you Bitcoin was at the top of its S curve for several years now. Which means that, if you want to make mad gains, you might want to buy something better, with more potential. PulseChain is better. Ethereum is better. PLSX, HEX, and ProveX, when it comes out… pic.twitter.com/QCZedimVUZ — Richard Heart (@RichardHeartWin) February 6, 2026

وبحسب رأيه، هذا يعني أن البيتكوين تمتلك دعم واسع بالفعل، وأن معظم من يحتاجونها قد حصلوا عليها، ما يجعل نمو المستخدمين والتبنّي الجديد أبطأ بكثير، وبالتالي تصبح فرص التوسع محدودة.

وانطلاقا من ذلك، يرى “هارت” أن تحقيق مكاسب كبيرة عبر البيتكوين أصبح أصعب، وأن عملات أخرى قد تكون أنسب لذلك.

وذكر الإيثيريوم تحديدا باعتبارها تمتلك إمكانات تقنية أكبر.

كما أضاف أن الجودة أو المنفعة الفعلية للعملة لا تضمن شعبيتها أو ارتفاع سعرها، معتبرا أن السعر يتأثر أكثر بالتسويق وبسلوك المتداولين في الشراء والبيع.

بالعودة لصعيد حركة السوق ارتفع سعر البيتكوين خلال اليوم الماضي بنحو 5.26% ليعود إلى مستوى 66,500 دولار، لكن سبق ذلك هبوط أسبوعي كبير بلغ 30.55%.

الانخفاض بدأ بعد كسر سعر البيتكوين لمستوى 90,000 دولار في 28 يناير، قبل أن يصل السعر إلى حدود 63,000 دولار.

بالنسبة لموجة الهبوط فكانت لعدة عوامل، منها تراجع الذهب والفضة بنحو 30% في 30 يناير بعد تسجيلهما قمم قياسية، إضافة إلى نتائج ضعيفة لشركات AI التي زادت مخاوف المستثمرين بشأن فقاعة الذكاء الاصطناعي، وكذلك ترشيح “دونالد ترامب” لـ “كيفن وورش” المعروف بتشدده النقدي لمنصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

