الرئيس التنفيذي لشركة “Strategy”: البيتكوين يجب أن يهبط إلى مستوى 8000 دولار ليهدد ميزانيتنا!

أكد السيد “فونغ لي”، الرئيس التنفيذي لشركة “Strategy”، أن الوضع المالي للشركة لا يزال متماسك رغم التراجع الحاد في سعر البيتكوين، مشيرا إلى أن العملة الرقمية ستحتاج إلى الهبوط إلى نحو 8000 دولار والبقاء عند هذا المستوى لخمسة أو ستة أعوام قبل أن تشكل خطر حقيقي على ميزانية الشركة وقدرتها على خدمة ديونها القابلة للتحويل.

وخلال ندوة إعلان نتائج الربع الرابع، أوضح “لي” أن هذا السيناريو البائس فقط هو الذي قد يجعل احتياطي البيتكوين لدى الشركة يعادل صافي ديونها، ما قد يضطرها حينها إلى إعادة هيكلة الالتزامات أو اللجوء إلى إصدار أسهم أو ديون إضافية.

وجاءت هذه التصريحات في ظل تساؤلات المستثمرين حول تأثير هبوط البيتكوين الأخير على المركز المالي لأكبر شركة مدرجة تمتلك العملة الرقمية البيتكوين.

وسجلت “Strategy” خسارة صافية بلغت 12.6 مليار دولار خلال الربع، ويرجع ذلك أساسا إلى خسائر غير محققة على حيازاتها من العملات الرقمية بعد تراجع سعر البيتكوين إلى ما دون متوسط تكلفة الشراء.

هذا وشدد المدير المالي “أندرو كانغ” على التزام الشركة بنهج طويل الأجل، مؤكدا استمرار التنفيذ حتى في بيئة شديدة التقلب.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الإدارة التنفيذي “مايكل سايلور” أن الاستراتيجية المتبعة صُممت لتحمل تقلبات الأسعار الحادة على المدى القصير، داعيا المستثمرين إلى التركيز على الأساسيات الإيجابية، لا سيما التحولات التنظيمية الداعمة في الولايات المتحدة.

وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع موجة بيع واسعة في سوق الكريبتو، تراجع خلالها سعر البيتكوين بنحو 9% خلال 24 ساعة، فيما انخفض سهم الشركة بأكثر من 17% في جلسة واحدة.

وتطرق “سايلور” أيضا إلى المخاوف المتعلقة بالحوسبة الكمية، واصفا إياها بحملة مبالغ فيها من الخوف وعدم اليقين، معتبرًا أن أي تهديد فعلي ما زال بعيدا لعقد أو أكثر.

وأوضح أن البيتكوين، مثل بقية الأنظمة المالية والدفاعية، يمكن ترقيتها لتصبح أكثر مقاومة، كاشفا عن نية الشركة إطلاق برنامج لأمن البيتكوين بالتعاون مع مجتمع الأمن السيبراني العالمي.

اقرأ أيضا:

شركة Tether تخفّض طموحات جمع التمويل بعد اعتراض المستثمرين على تقييمها المرتفع

تصفية بالجملة في سوق الكريبتو: لماذا انهار البيتكوين والعملات البديلة بهذه الحدة؟

