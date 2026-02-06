ذعر المتداولين يدعم ارتداد سعر البيتكوين وفقا لمنصة “Santiment”

تراجع سعر البيتكوين إلى حدود 60,000 دولار في وقت مبكر اليوم قبل أن يرتد نحو 65,000 دولار، عقب واحدة من أعنف موجات البيع اليومية في تاريخه.

هذا الارتداد قسّم المتداولين بين من يراه مجرد ارتداد فني مؤقت، ومن يعتبره نتيجة مباشرة لتصاعد الخوف الجماعي بما قد يمهّد لمحاولة صعود باتجاه 70,000 دولار.

في 6 فبراير، أشارت شركة “Santiment” إلى أن منشورات مواقع التواصل التي تتوقع هبوط البيتكوين أكثر ارتفعت بشكل ملحوظ بعد الوصول إلى 60,000 دولار، وهي إشارة تقول الشركة إنها غالبا ما تظهر قرب ارتدادات قصيرة الأجل.

بالفعل، عاد السعر نحو 65,000 دولار، بعد ما وصفته “Kobeissi Letter” بأنه أول هبوط يومي للبيتكوين يتجاوز 10,000 دولار.

وطرحت “Santiment” تساؤل حول ما إذا كان ذلك ارتداد قط ميت، لكنها رجّحت أن خروج جزء من المستثمرين الأفراد تحت ضغط الخوف قد يتيح ارتداد سريع نحو نطاق السبعين ألف.

وجاءت هذه الحركة بعد أسابيع من ضغط هبوطي متواصل محا مكاسب ما بعد انتخابات الولايات المتحدة في أواخر 2024، وسحب معه العملات الكبرى إلى الأسفل.

وخلال موجة الهبوط الأخيرة، تراجعت XRP بقوة يوميا، كما تكبدت الإيثيريوم وسولانا وBNB خسائر حادة.

ورغم الارتداد، تشير بيانات الشبكة والمشتقات إلى صورة متباينة.

فبحسب مراقبين، اتجهت الأموال الذكية إلى صافي مراكز بيع (Short)، بينما ظهرت مراكز شراء (Long) لدى حيتان وشخصيات عامة.

ويرى هذا الفريق أن ما حدث أقرب إلى استجابة ميكانيكية بعد تصفيات كبيرة لمراكز شراء، خاصة مع بقاء الفائدة المفتوحة مرتفعة واستقرار معدلات التمويل.

على مستوى الأداء، كان سعر البيتكوين قرب 67,000 دولار وقت كتابة المقال، مع خسائر يومية وأسبوعية كبيرة وخسائر شهرية تقارب 30%، وبفارق ملحوظ عن ذروة أكتوبر 2025 التي تجاوزت 126,000 دولار.

كما نقل المقال عن “CryptoQuant” أن الهبوط الحالي يتسارع بوتيرة أعلى مقارنة ببدايات سوق 2022 الهابطة وفق مقاييسهم، بينما رأت “Santiment” أن المعنويات تجاه البيتكوين والإيثيريوم أصبحت شديدة التشاؤم، وهو وضع قد يتزامن أحيانا مع موجات ارتداد قصيرة عندما يبقى خوف الأفراد مرتفعا.

خلاصة القول أن السوق منقسم حاليا:

فريق يرى أن الخوف وتكدس مراكز البيع قد يدفعان السعر نحو 70,000 دولار، وفريق آخر يحذر من أن الارتداد قد لا يصمد ما لم تنخفض الفائدة المفتوحة وتتجه الأسعار إلى تماسك عرضي أطول قبل أي تعاف مستدام.

