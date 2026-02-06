الاقتصاد

سعر سهم سوبر مايكرو (SMCI) يمحو مكاسبه الأخيرة – توقعات اليوم – 06-02-2026

2026-02-06 13:57PM UTC

انزلق سعر سهم شركة سوبر مايكرو كمبيوتر Super Micro Computer, Inc (SMCI) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدام السهم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وبعدما حاول السهم تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ولكن يبدو أن الضغط السلبي كان أكبر من تعزيز مكاسبه.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 35.85$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 27.60$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

