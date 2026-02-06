تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 06-02-2026

مدد سعر الذهب (GOLD) من مكاسبه المبكرة لهذا اليوم، متأثراً بتماسك مستوى الدعم الحالي 4,800$، والذي يكسبه زخماً إيجابياً يتضاعف مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ولكن في المقابل من ذلك يظل السعر يعاني من الضغط السلبية نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يجعل أي محاولات صعود حالية مهددة بالانعكاس في أي لحظة، خاصة مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير.