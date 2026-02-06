تابع الان خبر المنتدى السعودي للإعلام يختتم دورته الخامسة بحضور قياسي وإعلان الفائزين بالجوائز حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - اختتم المنتدى السعودي للإعلام أعمال دورته الخامسة، بحضور تجاوز 65 ألف زائر ومشاركة أكثر من 300 متحدث من داخل المملكة وخارجها، وذلك خلال الحفل الختامي الذي شهده معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، وأُقيم تحت شعار «الإعلام في عالم يتشكل»، إلى جانب معرض مستقبل الإعلام (فومكس)، حيث أُعلن خلاله عن الفائزين بجوائز المنتدى في مختلف مساراتها.

وأكد رئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد بن فهد الحارثي، في كلمته، أن هذا النجاح جاء ثمرة دعم الشركاء والرعاة والمشاركين، مشيرًا إلى أن المنتدى بات منصة عالمية تجمع صُنّاع الإعلام وتكرّم المبدعين، وتسهم في تعزيز ثقافة الامتنان والاعتراف بالجهود الإبداعية في قطاع الإعلام.

وأوضح الحارثي أن المنتدى استضاف نحو 300 متحدث من مختلف دول العالم، وأسهم الحضور الكبير في تحويله إلى حدث إعلامي استثنائي، مشددًا على سعي القائمين عليه لتحويله من فعالية موسمية إلى مشروع مؤسسي مستدام، عبر مبادرات نوعية من أبرزها مركز الابتكار الإعلامي، ومبادرة «نمو» لدعم رواد الأعمال الإعلاميين، و«سفراء الإعلام» لاكتشاف المواهب الجامعية، إضافة إلى مبادرة «ضوء» التي تنقل تجربة المنتدى إلى مناطق المملكة المختلفة.

وأشار إلى أن معرض مستقبل الإعلام المصاحب شهد مشاركة أكثر من 250 شركة عالمية استعرضت أحدث تقنيات صناعة المحتوى، مؤكدًا أن الإعلام أصبح شريكًا رئيسيًا في التنمية وصناعة الوعي، بدعم مباشر من القيادة الرشيدة ومتابعة معالي وزير الإعلام.

وسجّل المنتدى السعودي للإعلام إنجازًا عالميًا جديدًا بدخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد وصول عدد زواره إلى 65,603 زوار، في مؤشر يعكس مكانته المتنامية بين الفعاليات الإعلامية الدولية.

وخلال الحفل، أُعلن عن الفائزين بجوائز المنتدى في دورتها الخامسة، حيث فاز خالد البدر بجائزة مسار التقرير الصحفي، ونال عبدالهادي حبتور جائزة مسار الحوار الصحفي، فيما حصدت لمى السهلي جائزة البحث الأكاديمي.

وفي فئة الإعلام المرئي والمسموع، أُعلن الفائز بجائزة المحتوى الإعلامي المولّد بالذكاء الاصطناعي، كما فاز برنامج «رشيد شو» من المملكة المغربية بجائزة البرامج الحوارية الاجتماعية، ونالت وزارة الثقافة جائزة مسار البودكاست والبرامج الإذاعية الحوارية عن برنامج «بودكسات 1949».

كما فاز صندوق التنمية السياحي بجائزة أفضل عمل إعلامي في اليوم الوطني عن عمل «وش سمعت عن السعودية؟»، فيما حصدت وزارة الدفاع جائزة أفضل عمل في يوم التأسيس عن فيلم «العوجا».

ونال معالي المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة جائزة المنافس العالمي، بينما فاز الدكتور محمد الرميحي بجائزة العمود الصحفي، وحصد حساب رؤية 2030 جائزة أفضل عمل إعلامي ليوم العلم.

واختتم الحفل بإعلان الإعلامي الدكتور حسين نجار شخصية العام الإعلامية، تكريمًا لمسيرته المهنية الحافلة، قبل أن يكرّم معالي وزير الإعلام الشركاء والرعاة، وتُلتقط الصور التذكارية مع الفائزين.