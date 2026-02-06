اخبار السعوديه

غرامة لا تقل عن 100 ريال!! تحذير شديد اللهجة من المرور السعودي على الوقوف في أماكن خاطئة

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 6 فبراير 2026 03:03 مساءً - غرامة لا تقل عن 100 ريال!! تحذير شديد اللهجة من المرور السعودي على الوقوف في أماكن خاطئة

قام الحساب الرسمي الخاص بالإدارة العامة للمرور في بإطلاق واحد من أكثر التحذيرات شديدة اللهجة إلى كافة أصحاب المركبات؛ وهو ما يخص مخالفة وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف وذلك مثل؛ الجسور أو على الأرصفة المخصصة للمشاة.

تلك التي تم التأكيد على أنها تعد مخالفة مرورية تم إدراجها في النظام السعودي للمرور وهي ما تم تحديد طبيعة عقوباتها بأنها عبارة عن غرامات مالية تبدأ من 100 ريال وتصل إلى 150 ريال.

وهنا وجبت الإشارة إلى أن تلك المخالفة لا تقضي بحجز المركبة أو حتى حرمان صاحب المركبة مرتكبها من الحرمان من التخفيض على المخالفات المرورية.

مخالفة الوقوف في أماكن ذوي الاحتياجات

في صدد الحديث والإشارة إلى مخالفة وقوف المركبات في أماكن لا يُسمح بالوقوف فيها؛ لا بد من التأكيد على أن إدارة المرور السعودية قد نوهت أيضًا على أن هناك مخالفة أخرى يأتي نصها بالوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة من غير تلك الفئة، وهي ما تتوجب معرفة أن عقوبتها أيضًا غرامة قدرها 100 – 150 ريال سعودي.

