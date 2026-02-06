الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 06-02-2026

دبي - بسام راشد

2026-02-06 12:21PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

صعد سعر البتكوين (BTCUSD) بشكل حذر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تماسك مستوى الدعم الرئيسي 60,000$، والذي أكسبه زخماً إيجابياً يحاول من خلاله تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، بينما نجح أيضاً في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي شديد الانحدار.

 

 

