مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع الكسوة الشتوية على طلاب المدارس جنوب قطاع غزة

بيروت - نادين الأحمد - يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ برامجه الإغاثية من خلال توزيع الكسوة الشتوية على طلاب المدارس في جنوب قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة للتخفيف من معاناة الأسر المتضررة ودعم العملية التعليمية في القطاع.

وتنفذ عمليات التوزيع الفرق الميدانية التابعة للمركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة داخل قطاع غزة، حيث جرى تقديم الملابس الشتوية للطلاب بالتزامن مع تنظيم أنشطة ترفيهية وتعليمية أسهمت في رسم البسمة على وجوه الأطفال، وتهيئة أجواء نفسية إيجابية داخل المدارس.

ويأتي هذا البرنامج امتدادًا لسلسلة المبادرات الإنسانية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، خاصة في مجالي التعليم وحماية الطفل، بما يعكس حرص المملكة العربية السعودية على دعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف الإنسانية والمعيشية.