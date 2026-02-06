إجلاء أكثر من 143 ألف شخص غرب المغرب جراء الفيضانات

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أن جهود إجلاء السكان من مدن وبلدات شمال غرب البلاد بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة، أسفرت حتى الآن عن نقل 143,164 شخصاً.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن عمليات الإجلاء شملت 110,941 شخصاً في إقليم العرائش، و16,914 شخصاً في إقليم القنيطرة، و11,696 شخصاً في إقليم سيدي قاسم، بالإضافة إلى 3,613 شخصاً في إقليم سيدي سليمان.

وأكدت أن عمليات الإجلاء مستمرة بشكل تدريجي وفق خطة تراعي مستويات الخطورة وحجم الأضرار.

ويشهد شمال غرب المغرب منذ أسبوع أمطاراً غزيرة متواصلة، من المتوقع استمرارها حتى يوم غد الجمعة، بحسب نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي أصدرتها المديرية العامة للأرصاد الجوية.

وأدت هذه الأمطار الاستثنائية إلى فيضان مجاري المياه وارتفاع مستويات الأنهار بوتيرة أسرع من المعتاد، مما استدعى تنفيذ عمليات تفريغ وقائية لسد الوحدة، الأكبر في البلاد، وسد وادي المخازن القريب من مدينة القصر الكبير.