السيسي: مصر وتركيا تشددان على تنفيذ اتفاق غزة وعدم الالتفاف عليه

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إنه ناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التطورات في قطاع غزة ، وأكدا على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وعدم تعطيله أو الالتفاف على خطة السلام بشأنه.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالقاهرة، شارك فيه الرئيسان، على هامش زيارة الرئيس أردوغان، للقاهرة.

وقال السيسي: "مشاوراتنا مع الرئيس التركي شهدت تفاهما كبيرا في كافة المجالات ونعتز بعلاقاتنا مع تركيا".

وأضاف أنه أكد مع الرئيس أردوغان، على أهمية رفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار.

وبشأن غزة، ذكر السيسي: "ناقشت مع الرئيس التركي التطورات في غزة، وأكدنا على أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ورفض أي تعطيل أو التفاف على خطة السلام".

ومتطرقا للأوضاع في السودان، أشار إلى أنه اتفق مع الرئيس التركي "على أهمية التوصل لهدنة إنسانية في السودان تفضي إلى اتفاق سلام شامل".

وفي سياق آخر، شدد الرئيس المصري على دعم وحدة سوريا وسيادتها، والتأكيد على ضرورة تعزيز الاستقرار بها.

المصدر : وكالات