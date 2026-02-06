إفتتاح الجهاز القضائي بمحلية أمبدة

شارك والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزه الجهاز القضائي بالولاية يوم الخميس تدشين إعادة العمل بالجهاز القضائي لمحلية أمبدة بحضور نائب رئيس القضاء مولانا منير محمد الحسن وقاضي المحكمة العليا رئيس إدارة المحاكم مولانا أحمد الصديق نايل ورئيس المحاكم مولانا حمد سعدالله عبدالله نمر ورؤساء الجهاز القضائي.

وقال والي الخرطوم أن ماتم من إسناد للجهاز القضائي اقل مايقدم لهذه المؤسسة العريقة.

وأضاف بأن القضاء السوداني له تأريخ تليد ونفاخر به الأمم مشيرا للاستهداف الذي لحق بالمحاكم الذي طال إتلاف المستندات وملفات القضايا والتسجيلات باعتبارها كانت هدف لطمس المعلومات، مشيرا للجهد الكبير الذي بذل حتى عادت كل البيانات مبشرا بالوقوف مع الجهاز القضائي حتى تعود مؤسساته بولاية الخرطوم مشيرا لاسناد اللجنه العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين ودعم هذا الجانب المهم.

حيا نائب رئيس القضاء المجهودات التي بذلت في العودة للعاصمة والتي بدأت منذ وقت مبكر بعودة المحاكم في شمبات والدروشاب والكلاكله ووسط الخرطوم والمقار المؤقته في مباني كنار جنوب الخرطوم وغيرها.