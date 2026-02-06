اخبار الخليج / اخبار الإمارات

رئيس الدولة: بحثت مع المستشار الألماني مختلف جوانب العلاقات بين بلدينا

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، معالي فريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «التقيت اليوم في أبوظبي معالي فريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث بحثنا مختلف جوانب العلاقات الممتدة بين بلدينا، والعمل المشترك لمواصلة الزخم في مسار هذه العلاقات خاصة في المجالات التي تخدم التنمية المشتركة».
وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة « حريصة على تعزيز علاقاتها التنموية مع ألمانيا في إطار ما يجمع البلدين من رؤية مشتركة ترسخ الاستقرار وتحفز النمو والازدهار لشعبيهما وشعوب العالم».

