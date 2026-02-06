- 1/2
الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 6 فبراير 2026 11:15 صباحاً - فرصة للجنسين السعوديين | تعرف على تفاصيل طرح النيابة العامة فرص عمل بمرتبة ملازم تحقيق
فرص عمل
أعلنت النيابة العامة السعودية عن فتح باب التوظيف في مسمى ملازم التحقيق للرجال والنساء، وذلك على كادر أعضاء النيابة العامة القضائي.
ويتاح التقديم على تلك الوظائف بدءًا من التاسع عشر من شهر نوفمبر وإلى الثالث والعشرين من الشهر ذاته على من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني للنيابة العامة السعودية “من هنا“.
شروط التوظيف في النيابة العامة السعودية
- اجتياز وتخطي الاختبارات المطلوبة من أجل التعيين.
- الأصل والجنسية السعودية.
- ألا يقل التقدير العام في الشهادات عن جيد.
- ألا يكون قد صدر تجاه الشخص أي حكم أو قرار تأديبي بالفصل من العمل أو الحبس في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- التمتع بالأهلية المطلوبة.
- حسن السيرة والسلوم.
- الحصول على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى لها معادلة، أو الحصول على شهادة تخصص القانون أو الأنظمة في جامعة سعودية أو جامعة أخرى، مع ضرورة النجاح في المعادلة إن تقدم الشخص بمعادلة.
- اللياقة الصحية الكاملة لتمام الخدمة والوظيفة.