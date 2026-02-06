الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 6 فبراير 2026 11:15 صباحاً - فرصة للجنسين السعوديين | تعرف على تفاصيل طرح النيابة العامة فرص عمل بمرتبة ملازم تحقيق

فرص عمل

أعلنت النيابة العامة السعودية عن فتح باب التوظيف في مسمى ملازم التحقيق للرجال والنساء، وذلك على كادر أعضاء النيابة العامة القضائي.

ويتاح التقديم على تلك الوظائف بدءًا من التاسع عشر من شهر نوفمبر وإلى الثالث والعشرين من الشهر ذاته على من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني للنيابة العامة السعودية “من هنا“.

شروط التوظيف في النيابة العامة السعودية