خطوات تسجيل المواليد عبر أبشر وأهم الشروط الواجب توافرها عند التسجيل

شروط تسجيل المواليد عبر أبشر

إنَّ هيئة الأحوال المدنية أعلنت عن السماح للمواطنين بتسجيل أبنائهم حديثي الولادة عبر منصة أبشر؛ سعيًا منهم بالتسهيل على المواطنين، وتقليل الجد المبذول في الذهاب إلى المصلحة الحكومية واستغراق وقت طويل.

الحصول على بلاغ من المستشفى السعودية المولود بها تُفيد الولادة، على أن تكون المستشفى مسجلة بوزارة الصحة.

عدم ضياع الوقت، فيجب أن يكون التسجيل خلال سنة من تاريخ الولادة.

سداد غرامات الأحوال المدنية إن تواجد على حساب المواطن عند التسجيل.

أن يكون ولي الأمر مالكًا لحساب فعال على منصة أبشر.

لا بُد وأن يكون للمواطن عنوان وطني من أجل تمكنّ الجهات المختصة بإرسال شهادة الميلاد بعد التسجيل.

الأوراق المطلوبة لتسجيل المواليد

لا تقتصر عملية تسجيل المواليد عبر أبشر على استيفاء الشروط المطلوبة فقط، بل ثمَّة أوراق لا بُد من تحضيرها وإرسالها، والتي تشكلت على النحو التالي:

نُسخة من الهوية الوطنية للوالد، على أن تكون سارية المفعول.

صورة من سجل الأسرة، ودفتر العائلة، وجواز سفر الوالدين.

أصل ونسخة من أوراق الولادة المستخرجة من المستشفى.

أوراق الإقامة على أن يقدم الأصل وصورة منها.

خطوات تسجيل المواليد عبر أبشر

بعد استيفاء الشروط وتحضير الأوراق المطلوبة، بات من السهل تسجيل المواليد عبر أبشر في بضع دقائق دون بذل جهد كبير، وذلك يتسنى من خلال اِتباع الخطوات التالية:

التوجه مباشرةً إلى منصة أبشر من هنا. النقر على “أبشر أفراد”. كتابة رقم الهوية، أو رقم الإقامة وكلمة المرور. النقر على “تسجيل الدخول”، وإدخال رمز التحقق. الضغط على “خدمات”، ثم “الأحوال المدنية”. النقر على “تسجيل مولود جديد”. الموافقة على الشروط والأحكام. الضغط على “تأكيد”.

إنَّ المملكة السعودية تسعى من أجل تسهيل سائر الخدمات على مواطنيها، فأتاحت كثير منها إلكترونيًا في ظل التطور الرقمي الذي بات دخيلًا على كثير من المجالات حول العالم.