شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس تحت تأثير سلبية ستوكاستيك-توقعات اليوم 6-2-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-02-06 08:05AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
لا يزال سعر النحاس تحت تأثير سلبية مؤشر ستوكاستيك ليجبره ذلك على التذبذب دون الحاجز المستقر عند 5.7500$ والبدء بتشكيل موجات تصحيحية هابطة باستهدافه خلال هذا الصباح لمستوى 5.5500$ مقتربا بذلك من الهدف المنتظر بالتقرير السابق.
نكرر التنويه إلى أن استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية قد يدفع به لكسر مستوى الدعم المتمركز عند 5.5100$ وبحال الثبات أدناه سيؤكد ذلك استهدافه لمحطات تصحيحية جديدة قد تبدأ من 5.4100$ و5.2800$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.5100$ و 5.7800$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز