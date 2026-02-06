الاقتصاد

سعر النحاس تحت تأثير سلبية ستوكاستيك-توقعات اليوم 6-2-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر النحاس تحت تأثير سلبية ستوكاستيك-توقعات اليوم 6-2-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس تحت تأثير سلبية ستوكاستيك-توقعات اليوم 6-2-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-02-06 08:05AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لا يزال سعر النحاس تحت تأثير سلبية مؤشر ستوكاستيك ليجبره ذلك على التذبذب دون الحاجز المستقر عند 5.7500$ والبدء بتشكيل موجات تصحيحية هابطة باستهدافه خلال هذا الصباح لمستوى 5.5500$ مقتربا بذلك من الهدف المنتظر بالتقرير السابق.

 

نكرر التنويه إلى أن استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية قد يدفع به لكسر مستوى الدعم المتمركز عند 5.5100$ وبحال الثبات أدناه سيؤكد ذلك استهدافه لمحطات تصحيحية جديدة قد تبدأ من 5.4100$ و5.2800$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.5100$ و 5.7800$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز 

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا