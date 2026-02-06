سعر النحاس تحت تأثير سلبية ستوكاستيك-توقعات اليوم 6-2-2026

لا يزال سعر النحاس تحت تأثير سلبية مؤشر ستوكاستيك ليجبره ذلك على التذبذب دون الحاجز المستقر عند 5.7500$ والبدء بتشكيل موجات تصحيحية هابطة باستهدافه خلال هذا الصباح لمستوى 5.5500$ مقتربا بذلك من الهدف المنتظر بالتقرير السابق.

نكرر التنويه إلى أن استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية قد يدفع به لكسر مستوى الدعم المتمركز عند 5.5100$ وبحال الثبات أدناه سيؤكد ذلك استهدافه لمحطات تصحيحية جديدة قد تبدأ من 5.4100$ و5.2800$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.5100$ و 5.7800$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز