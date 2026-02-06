«أوبرا كافان» في جامعة نيويورك - أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف مركز الفنون في جامعة نيويورك - أبوظبي العرض الأول في دولة الإمارات لعمل أوبرالي بعنوان كافان - أوبرا أمبيدكارية، وهو إنتاج جديد من إبداع استوديو نالاندا للفنون ومجموعة يلغار الثقافية، بتكليف مشترك من مركز الفنون. وتُقام العروض في مسرح الصندوق الأسود، يومي الجمعة والسبت 13 و14 فبراير الساعة 7:30 مساءً، والأحد 15 فبراير الساعة 2:00 ظهراً.ويمثل عرض كافان تجربة فنية فريدة تمزج بين الشعر والموسيقى والسرد المسرحي في قالب أوبرالي ساخر، يُقدَّم بالكامل من خلال الشعر والغناء. ويتناول العمل التناقضات العميقة في الهند المعاصرة، كما يعكس تجارب الشباب المنتمين إلى الفكر الأمبيدكاري. وتروي كافان قصة الشاب بيجول الذي ينتقل من حالة اللامبالاة إلى الوعي، ليصبح شاعراً سياسياً يواجه أحلامه ورغباته وأسئلة الهوية، في ظل صراعه مع الطبقية والتمييز المجتمعي القائم على الانتماء الطبقي. وقال بيل براجن، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: يؤكد عمل كافان - أوبرا أمبيدكارية على قدرة الفنون الأدائية على تجسيد أداةٍ للتعبير عن الهوية الثقافية وتسليط الضوء على القضايا الاجتماعية الكبرى. ويمثل العمل دعوةً إلى التأمل في قضايا العدالة الاجتماعية والمسؤوليات المشتركة التي تجمعنا، من خلال الاستلهام من الإرث الفكري والفني المؤثر للفكر الأمبيدكاري. ويسعدنا التعاون مع المخرج المسرحي أبهيشيك ماجومدار، زميلنا في الهيئة التدريسية ورئيس برنامج المسرح، في إنتاج هذا العمل الطموح بأبعاده الإنسانية العميقة، وتقديمه في إطار نهج جامعة نيويورك أبوظبي والتزامها المتواصل باستكشاف المواهب الفنية، وتسليط الضوء على الأصوات الإبداعية المهتمة بقضايا العالم. وقد لاقى كافان أصداءً مميزة خلال جولاته في مختلف أنحاء الهند، ويسعدنا أن يصل هذا العمل الفني الفريد إلى الجاليات في دولة الإمارات. وتشير كلمة «كافان» في اللغة الماراثية إلى الأغاني التي ينشدها شعراء قصائد، لا تُقرأ بل تؤدى، فضلاً عن رمزيتها كصوتٍ يصدح بحقوق ومعاناة المضطهدين والمهمشين. ويعتمد العرض على مشهد موسيقي غني وحيوي يمزج بين موسيقى شاهيري الأمبيدكارية الشعبية من ولاية ماهاراشترا، والتقاليد الفولكلورية، والأصوات الإلكترونية، والروك، والراب، بما يعزز الرمزية العاطفية والبعد التعبيري للسرد. ويقدَّم العرض باللغة الهندية مع ترجمة إلى الإنجليزية والعربية، لضمان وصوله إلى شريحة واسعة ومتنوعة من الجماهير. وينظّم مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي ورشة عمل موسيقية تفاعلية بعنوان الموسيقى التراثية لشعراء الهند الشعبيين «الشاهيرز»، بالتوازي مع عرض كافان - أوبرا أمبيدكارية، وذلك ضمن سلسلة فعاليات برنامج خارج خشبة المسرح الذي ترعاه مبادلة. ويقود ورشة العمل فنانون من فريق كافان، حيث تُعرّف المشاركين بالأشكال الموسيقية والإيقاعات والبُنى الشعرية التي شكّلت تاريخياً أدواتاً للمقاومة وإبداء الرأي والتعبير الجماعي في الهند. وتستقبل الورشة الموسيقيين والطلبة وأفراد المجتمع، وتوفر فرصة نادرة للتفاعل المباشر مع الجذور الثقافية والأبعاد الاجتماعية للموسيقى التي يرتكز عليها العرض.