جدة تستعد لليلة استثنائية تحييها شاكيرا… اقرأ التفاصيل

دبي - فريق التحرير: أعلنت شركة رياضة المحركات السعودية (SMC) بكل حماس عن إحياء النجمة شاكيرا حفلاً غنائياً مميزاً على المسرح الرئيسي في حلبة كورنيش جدة، وذلك يوم الأحد ١٩ نيسان/أبريل، عقب اختتام سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا١ – STC لعام ٢٠٢٦.

وتعود قمة رياضة المحركات إلى مدينة جدة، موطن أسرع حلبة شوارع في العالم، خلال الفترة من ١٧ إلى ١٩ نيسان/أبريل ٢٠٢٦. وعلى خلفية ساحل البحر الأحمر الخلّاب، بات السباق الليلي السنوي واحداً من أكثر أحداث الفورمولا١ إثارة، جامعاً بين السرعات القياسية والترفيه العالمي رفيع المستوى.

وكانت مجلة “بيبلبورد” قد أكدت الأسبوع الماضي أنّ جولة شاكيرا العالمية Las Mujeres Ya No Lloran تُعدّ أعلى جولة غنائية تحقيقاً للإيرادات لفنانة لاتينية في التاريخ، إذ بلغت إيراداتها حتى الآن ٤٢١.٦ مليون دولار، من خلال ٨٢ حفلاً في ملاعب الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية، بحضور تجاوز ٣.٣ ملايين شخص، متخطية الرقم القياسي السابق لجولة لويس ميغيل (٢٠٢٣–٢٠٢٤) البالغ ٤٠٩.٥ ملايين دولار.

ويمثّل تأكيد مشاركة شاكيرا في جدة إضافة نوعية جديدة إلى قائمة العروض الترفيهية العالمية التي تميّز عطلة نهاية أسبوع جائزة السعودية الكبرى للفورمولا١– STC ٢٠٢٦، وذلك بعد الإعلان مؤخراً عن مشاركة النجم العالمي كايغو، على أن يتم الكشف عن المزيد من الأسماء اللامعة قريباً. وعلى مدار ثلاثة أيام حافلة، سيحظى الجمهور بتجربة استثنائية تجمع بين سباقات عالمية المستوى وعروض موسيقية لأبرز نجوم العالم.