بعد تجسيد شخصيتها… كريستين ستيوارت: الأميرة ديانا ما زالت تطاردني

دبي - فريق التحرير: كشفت الممثلة الأميركية كريستين ستيوارت أنّها لا تزال متأثرة بالأميرة الراحلة ديانا بعد تجسيد شخصيتها في فيلم “Spencer” عام ٢٠٢١، مؤكدةً أنّ الإحساس بملازمة ذكراها لها خلال التصوير لم يفارقها حتى اليوم. وأشارت إلى أنّها لا تستطيع التجوّل في لندن أو باريس من دون التفكير بها، قائلة إنّ الحب الكبير الذي أحاط بهذه المرأة يدفعها إلى التأثر في أي لحظة.

وأوضحت نجمة “Twilight” أنّ ما عاشته ديانا تحت ضغط الإعلام والتكهّنات والهوس الجماهيري كان أكثر ما لامسها، معتبرةً أنّ هذه المراقبة المستمرة قادرة على استنزاف الإنسان. وأضافت أنّها مع نهاية التصوير شعرت وكأنها “قشرة فارغة”، في إحساس ساعدها على فهم جانب من معاناة الأميرة.

ورغم أنّ الدور أصبح لاحقًا من أبرز محطات مسيرتها ونال عنه ترشيحًا لجائزة الأوسكار، اعترفت ستيوارت بأنّها ترددت في البداية بسبب الاختلافات بينها وبين ديانا، قبل أن يقنعها المخرج بابلو لارّايين بالتركيز على روح الشخصية بدل التفاصيل الشكلية، ما مكّنها من الاندماج الكامل في الدور.