اليورو يلتقط أنفاسه وسط تقلبات حادة في الأسواق

•ضعف احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في مارس القادم

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، لأول مرة خلال الستة أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي،ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى في أسبوعين ،مع نشاط نسبي لعمليات الشراء من مستويات منخفضة.



رغم هذا الارتفاع غير أن الين على وشك تكبّد أكبر خسارة أسبوعية هذا العام ،بسبب تزايد التكهنات حول نتائج الانتخابات العامة في اليابان خلال عطلة نهاية الأسبوع. حيث تُظهر أحدث استطلاعات الرأي تفوقاً كاسحاً للائتلاف الحاكم في اليابان بقيادة رئيسة الوزراء الحالية'ساناي تاكايتشي' ، وهو ما يمنحها الضوء الأخضر للمضي قُدماً في تنفيذ خططها التوسعية لتحفيز الاقتصاد.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.3% إلى (156.51 ¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (157.02¥)، و سجل أعلى مستوى عند (157.05 ¥).



•أنهي الين تعاملات الخميس منخفضاً بنسبة 0.15% مقابل الدولار ،في خامس خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 157.34 ينات ، بسبب التكهنات حول الانتخابات اليابانية.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالين الياباني منخفض حتى اللحظة بحوالي 1.2% مقابل الدولار الأمريكي ،أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ ديسمبر 2025.



الانتخابات اليابانية

تتجه أنظار الأسواق العالمية نحو اليابان مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المبكرة بعد غداً الأحد ، حيث تسعي رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى كسب تأييد الناخبين لزيادة الإنفاق، وتخفيض الضرائب، و إقرار استراتيجية أمنية جديدة من المتوقع أن تُسرّع من وتيرة تعزيز القدرات الدفاعية فى البلاد.



استطلاعات الرأي

تشير أحدث استطلاعات الرأي إلى تفوق كاسح لـ الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بقيادة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، مما يعزز فرصها في تشكيل حكومة قوية بعد الانتخابات.



رجح استطلاع لصحيفة "أساهي" ووكالة "كيودو" أن يحقق الائتلاف الحاكم فوزاً ساحقاً، حيث من المتوقع أن يتجاوز الحزب الليبرالي الديمقراطي عتبة الغالبية المطلقة (233 مقعداً)، وقد يصل إجمالي مقاعد الائتلاف مع شركائه إلى 300 مقعد من أصل 465.



وتحافظ تاكايتشي على شعبية قوية؛ إذ أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن نسبة تأييد حكومتها تتراوح بين 57% و64%. وتبرز شعبيتها بشكل استثنائي بين الشباب (الفئة العمرية 18-29 عاماً)، حيث وصلت نسبة التأييد بينهم في بعض الاستطلاعات إلى ما يقارب 90%.



ساناي تاكايتشي

أكدت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، اليوم السبت، أن لضعف الين جوانب إيجابية، في موقفٍ بدا متعارضاً مع تحذيرات وزارة المالية المتكررة بشأن التدخل لدعم العملة المتعثرة.



خلال خطاب انتخابي استعدادًا للانتخابات المقررة الأسبوع المقبل، صرّحت تاكايتشي قائلة: رغم الانتقادات الموجهة لضعف الين حالياً، إلا أنه يمثل فرصة ثمينة لقطاعات التصدير، من الصناعات الغذائية إلى السيارات؛ إذ شكّل تراجع العملة حائط صدٍ وقائياً خفف من وطأة الرسوم الجمركية الأمريكية، وقدم دعماً ملموساً للاقتصاد.



الفائدة اليابانية

•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع مارس مستقر حاليًا دون 10%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



توقعات حول أداء الين الياباني

•قالت كارول كونغ، استراتيجية العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: سيشجع الأداء القوي للحزب الليبرالي الديمقراطي تاكايتشي على المضي قدمًا في خططها لتحفيز الاقتصاد، مما يزيد من خطر تزايد عبء الدين الحكومي ويؤثر سلبًا على السندات الحكومية اليابانية و الين الياباني.



•وقالت سمارا حمود، استراتيجية العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: سيؤدي فوز ساحق للحزب الحاكم إلى تخفيف القيود قصيرة الأجل على أهداف تاكايتشي في السياسة المالية، بما في ذلك خفض ضريبة الاستهلاك.



•وأضافت حمود :من المهم الإشارة إلى أنه لا يزال من غير الواضح كيف يخطط تاكايتشي لتمويل السياسة المالية التوسعية. وستؤثر المخاوف المتجددة بشأن تزايد الدين الحكومي سلبًا على السندات الحكومية اليابانية والين الياباني.



نظرة فنية

