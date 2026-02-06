المركز الوطني للأرصاد: إنذار أحمر في مكة المكرمة: أمطار غزيرة ورياح شديدة الأحد

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 6 فبراير 2026 09:03 صباحاً - إنذار أحمر في منطقة مكة المكرمة: أمطار غزيرة ورياح شديدة الأحد أعلن النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد السعودية إصدار إنذار أحمر يشير إلى حالة من الأمطار الغزيرة المصحوبة بتأثيرات جوية شديدة في منطقة مكة المكرمة.

تفاصيل التحديث

حالة الإصدار: أحدث إصدار.

نوع التحديث: إنذار جديد.

تاريخ ووقت التحديث: الساعة 10:26 مساءً، السبت 21-05-1447.

تفاصيل الإنذار

رقم الإنذار: 23112026-54.

نوع الإنذار: الإنذار الأحمر.

المنطقة: منطقة مكة المكرمة.

المحافظات والمراكز المتأثرة

تشمل كامل المحافظات التالية:

الخرمة.

المويه.

تربة.

رنية.

مواقع أخرى: تشمل مواقع إضافية في المنطقة قد تتعرض لتأثيرات مشابهة.

الحالة الجوية المتوقعة

الحالة: أمطار غزيرة.

التأثيرات المصاحبة:

رياح شديدة السرعة. انعدام في مدى الرؤية الأفقية. تساقط البرد. جريان السيول. صواعق رعدية.

مدة الإنذار

بداية الإنذار: الساعة 12:00 ظهرًا، الأحد 22-05-1447.

نهاية الإنذار: الساعة 11:00 مساءً، الأحد 22-05-1447.

تحذيرات وتنبيهات للسكان

يُنصح جميع سكان منطقة مكة المكرمة والمحافظات المتأثرة بتجنب التنقل في الطرق المنخفضة ومجاري السيول.

ضرورة متابعة التحديثات أولًا بأول عبر المركز الوطني للأرصاد والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المعنية.

يُفضل التواجد في أماكن آمنة والابتعاد عن المواقع التي قد تشهد تساقط البرد أو الصواعق الرعدية.

