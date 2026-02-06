طقس اليوم في السعودية يُثير القلق في قلوب الجميع.. مركز الأرصاد يُعلن عن بعض التغيرات خلال الأيام القادمة

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 6 فبراير 2026 10:09 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةطقس اليوم في السعودية يُثير القلق في قلوب الجميع.. مركز الأرصاد يُعلن عن بعض التغيرات خلال الأيام القادمة

بدأت الأجواء الشتوية الكبيرة في جميع الدول العربية المختلفة، وفي الوقت الحالي تبدأ الأرصاد بالتحذير من الأجواء الشتوي داخل المملكة، حيث يكون هناك الكثير من الأعاصير والمشاكل المختلفة التي يمكنها أن تواجههم في تلك اللحظات، وفي تلك الأوقات يبدأ الأشخاص بأخذ الإجازات وتبدأ الجهات الرسمية بالتحذير والحصول على إجازة مؤقتة حتى يهدأ الأجواء، ويمكن التعرف على الطقس اليوم في السعودي للتعرف على مدى إمكانية النزول من المنازل من خلال لحظات نيوز

طقس اليوم الإثنين 18 نوفمبر في المملكة العربية السعودية ليس به الكثير من الأمطار أو الأعاصير التي تشهدها المملكة في الشتاء، فاليوم الطقس مشمس تمامًا ودرجة الحرارة مستقرة، فالعظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، ولكن ذلك الأمر يمكن ألا يدوم حتى نهاية اليوم فالأرصاد تتوقع سماء غائمة جزئيًا ويمكن أن تمطر في نهاية اليوم.

كما أن المركز الوطني للأرصاد أعلن عن أنه من المتوقع أن تتأثر مناطق جازان والباحة ومكة المكرمة وعسير والمدينة المنورة والحدود الشمالية والشرقية بشكل أكبر بتلك الأجواء وأن تشهد وجود سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مما يؤدي إلى نزول أمطار متفاوتة في الشدة، كما أن تلك المناطق قد يتواجد بها ضباب في الليل وساعات الصباح الباكر.

مركز الأرصاد يُعلن عن التغيرات خلال الأيام القادمة

أعلن مركز الأرصاد في المملكة العربية السعودية عن أن المناطق المختلفة في المملكة ستشهد الكثير من الأمطار المختلفة، فيمكن أن تصاب بعض المناطق في المملكة بسحب رعدية شديدة تؤدي إلى نزول أمطار متفاوتة الشدّة، وأنه في خلال الأيام القادمة سيبدأ الشتاء رويدًا رويدًا داخل أراضي المملكة، ومن المتوقع أن تشهد المملكة في هذا العام شتاءً لم تشهده السنوات السابقة قط.

توقعات طقس اليوم في السعودية

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعات اليوم للطقس والأجواء التي ستشهدها بعض المناطق داخل أراضي السعودي، وتلك التوقعات تأتي كالتالي:

المدينة الدرجة العظمي الدرجة الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجويّة المدينة المنورة 31 18 55 صحو إلى غائم جزئي مكة المكرمة 35 27 70 سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة الرياض 31 16 45 صحو جدة 34 27 75 صحو إلى غائم جزئي الدمام 32 19 70 صحو أبها 23 11 95 سحب رعدية ممطرة / ضباب خفيف تبوك 24 13 85 صحو بريدة 31 16 40 صحو إلى غائم جزئي حائل 26 16 50 صحو إلى غائم جزئي الباحة 24 12 70 سحب رعدية عرعر 24 13 85 صحو إلى غائم جزئي سكاكا 25 13 80 صحو إلى غائم جزئي جازان 33 25 90 صحو إلى غائم جزئي نجران 28 15 55 صحو الخرج 31 17 50 صحو المجمعة 30 16 45 عوالق وادي الدواسر 29 17 50 صحو الدوادمي 28 17 45 عوالق شرورة 31 18 40 صحو طريف 21 10 95 غائم جزئي / ضباب الطائف 24 15 90 سحب رعدية ممطرة / ضباب خفيف القنفذة 37 26 85 صحو إلى غائم جزئي ينبع 30 23 55 صحو إلى غائم جزئي العلا 28 19 50 صحو إلى غائم جزئي الاحساء 33 17 40 صحو حفر الباطن 32 18 50 غائم جزئي بيشة 30 14 65 صحو الوجه 28 20 70 صحو رفحا 26 16 80 صحو إلى غائم جزئي القريات 22 11 95 غائم جزئي / ضباب السودة 16 7 95 سحب رعدية ممطرة / ضباب خفيف روضة التنهات 32 16 45 عوالق ترابية صحراء الدهناء 32 16 50 غائم جزئي/عوالق ترابية الصمان 33 15 50 غائم جزئي/عوالق ترابية

يتساءل الأشخاص داخل السعودية عن الأجواء الذين سيواجهونها من في المملكة خلال الفترة القادمة من الأجواء الشتوية في أيام هذا الشهر، خاصةً بعد بدء نزول الأمطار في بعض المناطق، وقد تم الإعلان من قبل مركز الأرصاد الوطني عن تلك الأجواء وبعد التحذيرات من الأيام القادمة خاصة في بعض المناطق بالمملكة.