لم تعد مضطرًا لتسجيلها.. المزاد الإلكتروني الأول للوحات المميزة بعد خدمة المحفظة الرقمية

بعد أن تم إسدال عن خدمة محفظة لوحات المركبات الرقمية التي تُمكن الأفراد الحاصلين على اللوحات المميزة من المزاد الإلكتروني عبر منصة أبشر؛ ها هي الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية تعلن المزاد الأول من بعد تلك الخدمة.

هذا وقد أعلنت عبر حسابها الرسمي على منصة إكس أن هذا المزاد سينطلق اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 جمادى الأول 1447/ 17 نوفمبر 2026 وينتهي يوم الإثنين الموافق 16 جمادى الأول 1447/ 18 نوفمبر 2026.

مع التنويه على أن آلية التسجيل فيها إلكترونية وهي ما تتمثل في باقة الخطوات المذكورة على النحو الآتي:

الذهاب إلى منصة أبشر “من هنا“. تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد في البوابة. التوجه إلى خدماتي. اختيار المرور من باقة القطاعات. تحديد مزاد اللوحات الإلكتروني. اختيار اللوحة المرغوبة ومن ثم استكمال إجراءات التسجيل للدخول في المزاد وتأكيد الطلب.

المدة الزمنية القصوى للاحتفاظ باللوحات في المحفظة الرقمية

من الضروري الإشارة إلى أن الإدارة العامة للمرور في السعودية قد أكدت على أن اللوحات التي يتم الحصول عليها من المزاد الإلكتروني من الممكن الاحتفاظ بها إلى مدة غير محدودة عبر حساب المستفيد على تلك المحفظة، بل إن عدد اللوحات أيضًا يكون غير محدود.

إلا أنه فور أن يقوم المستفيد بتسجيل اللوحة على المركبة حينها يتم سحبها تلقائيًا من حسابه في المحفظة.