الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 6 فبراير 2026 10:09 صباحاً - ظهور خادم الحرمين الشريفين في افتتاح مشروع قطاع الرياض.. فيديو

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله ورعاه – مشروع قطار الرياض أمس الأربعاء، والذي يعم واحد من أهم المشاريع التي تشهدها الرياض ويعتبر العمود الفقري لشبكة النقل العام بالعاصمة، ويمكن التعرف على تفاصيل الافتتاح الآن ورؤية الفيديو كاملًا للافتتاح من خلال موقعنا لحظات نيوز.

مشروع قطار الرياض

وبفضل الله وبموافقة الملك سلمان – أيدّه الله – وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض ـ حفظه الله ـ تم إنجاز المشروع بحمد الله والذي يعم أضخم مشروعات النقل العام،؛ وذلك كونه يغطي كامل مساحة مدينة الرياض ضمن مرحلة واحدة، بالإضافة إلى تصميمه والتقنية العالية التي يعمل بها، والعوائد المالية العالية التي ستعود على المدينة منه، ورفع مستوى جودة الحياة والسرعة في الانتقالات بين جميع الأماكن بها.

