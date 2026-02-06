صحي القصيم | يكشف عن عوامل تزيد من فرص الإصابة بالنقرس

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 6 فبراير 2026 10:09 صباحاً - تجمع القصيم الصحي يكشف عن عوامل تزيد من فرص الإصابة بالنقرس، الذي يُعد من أحد الامراض المزعجة التي تُصيب الكثيرين، ومن خلال موقع لحظات نيوز سنعرض هذه العوامل.

ذكر تجميع القصيم الصحي أن مرض النقرس هو مرض يسبب التهاب المفاصل، حيث ترتفع نسبة حمض اليوريك في الدم وتتسبب في الشعور بألم في المفاصل، ويُمكن أن يصاحب هذا الألم تورم واحمرار.

عوامل تزيد من فرص الإصابة بالنقرس

كشف تجمع القصيم الصحي عن عوامل تزيد من فرص الإصابة بالنقرس، وهذه العوامل هي: الأطعمة التي تتسبب في زيادة نسبة حمض اليوريك من بينها اللحوم والبقوليات، وضغط الدم المرتفع، وبعض الأمراض التي تتسبب في ارتفاع نسبة حمض اليوريك في الدم مثل الصدفية.

كذلك ذكر التجمع أن تناول بعض أنواع الادوية تؤدي إلى ارتفاع حمض اليوريك ومنها أدوية الأوعية الدموية ومدرات البول، كذلك الإصابة بالسمنة وداء السكري، وتلف الكلى كلها عوامل تزيد من فرص الإصابة بالنقرس.

