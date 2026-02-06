الاقتصاد

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يرتد ارتفاعاً بعد بلوغه هدفنا السعري – توقعات اليوم – 06-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-06 04:37AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم قليلاً سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، بعد كسره لمستوى الدعم 1.3550، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليحاول بهذا الصعود الحذر تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالزوج.

